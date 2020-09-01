Александр Коц - про годовщину Беслана: «Как только прозвучали первые взрывы, спецназ побежал в школу, а навстречу - окровавленные дети»
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с журналистами и экспертами, почему про Беслан с каждым годом вспоминают всё меньше, есть ли шанс остановить сокращение населения России и какие цели должны быть у нашей страны
Александр Коц - про годовщину Беслана: «Как только прозвучали первые взрывы, спецназ побежал в школу, а навстречу - окровавленные дети»
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