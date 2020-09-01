2020-09-01T23:51:19+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Бесланская трагедия может стать национальной скрепой, как Великая Отечественная война

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают открытый урок Владимира Путина, трагические даты в истории России: захват школы в Беслане и начало Второй мировой войны и вспоминают писателя Владислава Крапивина

Олег Кашин: Бесланская трагедия может стать национальной скрепой, как Великая Отечественная война

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