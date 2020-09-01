2020-09-01T17:30:05+03:00
Эксклюзив
Иван ПАНКИН@radio_kp

«По школе действительно стреляли из танка». Спецпроект «Трагедия Беслана глазами журналистов»

Мемориальное кладбище "Город Ангелов"Мемориальное кладбище "Город Ангелов"Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 города Беслана. 3-го в здании внезапно произошел взрыв, начался стихийный штурм. 333 человека погибли. Эти трагические дни вспоминают лучшие журналисты страны

«По школе действительно стреляли из танка». Спецпроект «Трагедия Беслана глазами журналистов»

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Ирада Зейналова, Андрей Колесников, Дмитрий Соколов-Митрич, Евгений Поддубный, Дмитрий Стешин, Александр Коц, Ульяна Скойбеда в спецпроекте Ивана Панкина «Трагедия Беслана глазами журналистов».

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