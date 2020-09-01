«По школе действительно стреляли из танка». Спецпроект «Трагедия Беслана глазами журналистов»
1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 города Беслана. 3-го в здании внезапно произошел взрыв, начался стихийный штурм. 333 человека погибли. Эти трагические дни вспоминают лучшие журналисты страны
«По школе действительно стреляли из танка». Спецпроект «Трагедия Беслана глазами журналистов»
Ирада Зейналова, Андрей Колесников, Дмитрий Соколов-Митрич, Евгений Поддубный, Дмитрий Стешин, Александр Коц, Ульяна Скойбеда в спецпроекте Ивана Панкина «Трагедия Беслана глазами журналистов».