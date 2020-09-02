2 Сент. 2020 2020-09-02T22:10:35+03:00

2 сентября. Советско-итальянский договор о ненападении, разрыв отношений между СССР и Югославией, смерть вьетнамского лидера Хо Ши Мина 00:00 00:00

2 сентября. В этот день в разные годы:

1933 год - подписывается советско-итальянский договор о дружбе, ненападении и нейтралитете.

1949 год - Советский Союз окончательно сорится с Югославией и её руководителем Броз Тито.

1969 год - умирает президент независимой Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин.

1986 год - приговор актрисе Кэти Смит за непреднамеренное убийство актера Джона Белуши.

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