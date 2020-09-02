2 сентября. Советско-итальянский договор о ненападении, разрыв отношений между СССР и Югославией, смерть вьетнамского лидера Хо Ши Мина
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
2 сентября. Советско-итальянский договор о ненападении, разрыв отношений между СССР и Югославией, смерть вьетнамского лидера Хо Ши Мина
2 сентября. В этот день в разные годы:
1933 год - подписывается советско-итальянский договор о дружбе, ненападении и нейтралитете.
1949 год - Советский Союз окончательно сорится с Югославией и её руководителем Броз Тито.
1969 год - умирает президент независимой Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин.
1986 год - приговор актрисе Кэти Смит за непреднамеренное убийство актера Джона Белуши.
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