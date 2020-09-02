Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

2 Сент. 2020 2020-09-02T16:50:24+03:00

Население России сократится более чем на 150 тысяч человек в 2020 году 00:00 00:00

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