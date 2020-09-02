Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, связана ли эпидемия коронавируса с уменьшением населения, почему суд над Ефремовым превратился в фарс и что происходит в коридорах власти
Население России сократится более чем на 150 тысяч человек в 2020 году
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