2020-09-02T16:50:24+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и слушателями, связана ли эпидемия коронавируса с уменьшением населения, почему суд над Ефремовым превратился в фарс и что происходит в коридорах власти

Население России сократится более чем на 150 тысяч человек в 2020 году

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 41.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
1 Сентября 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: Возврат страховки за досрочное погашение кредита, введение патриотического воспитания в школах и закрытие ИП без суда: что меняется с 1 сентября

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
28 Августа 2020 8:03 - 9:02

Интересное

Тема: Дмитрий Стешин - из Минска: Я работал на 9 революциях. Меня задерживали только трижды: Алькаида в Ливии, повстанцы в Египте и милиция в Белоруссии

В студии: Дмитрий СТЕШИН, Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
07:30
21:30
26 Августа 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: Шоколадные страсти. ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе. Фирма в ответ заказала независимую экспертизу

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Песков: до вывоза Навального никаких отравляющих веществ в его организме не нашли
Суд вернул дело задержанной журналистки «КП-Беларусь» для устранения недостатков
Второй разработчик «Новичка» усомнился в возможности отравления им Навального
Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения с применением «Новичка»
6 городов Нижегородской области победили в конкурсе «Малые города и исторические поселения»
Депутаты предлагают ужесточить требования к каршерингу
Навальный остается в реанимации на ИВЛ, заявили в клинике Charite
Деловой этикет запретил сотрудникам чихать и кашлять в коллективе
Треть россиян не смогли назвать дату начала Второй Мировой войны
Симптомы у Навального не похожи на отравление «Новичком», заявил разработчик вещества
Журналистку «КП-Беларусь» Марию Элешевич обвинили в призыве к несанкционированной акции
Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства
Кожин: информация об "отравлении" Навального не доказана, это из области конспирологии
Песков заявил, что Москва не получала выводы Берлина об «отравлении» Навального
В Госдуме предложили запретить брать кредит на первоначальный взнос по ипотеке
Российские криминалисты не нашли в организме и на вещах Навального ядовитых веществ
Часть добровольцев исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
Власти Германии заявили, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок»
Задержанные журналисты «КП-Беларусь» почти сутки находятся в РУВД
Путин назвал вопрос водоснабжения в Севастополе «фундаментальным» и пообещал решить проблему
Аналитики допускают ослабление позиций доллара
Папа Римский объявил 4 сентября Днем молитвы по погибшим в Бейруте