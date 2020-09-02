Беслан. Трагедия, о которой мы боимся вспоминать
Владимир Ворсобин говорит с гостями программы о задержаниях журналистов в Минске и уроках бесланской трагедии
Беслан. Трагедия, о которой мы боимся вспоминать
Гости программы:
- Анета Гадиева, комитет матерей Беслана;
- Алексей Филатов, подполковник запаса ФСБ.
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