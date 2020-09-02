2020-09-02T17:32:20+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Беслан. Трагедия, о которой мы боимся вспоминать

Владимир Ворсобин говорит с гостями программы о задержаниях журналистов в Минске и уроках бесланской трагедии

Беслан. Трагедия, о которой мы боимся вспоминать

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Гости программы:

- Анета Гадиева, комитет матерей Беслана;

- Алексей Филатов, подполковник запаса ФСБ.

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