2020-09-02T21:45:52+03:00
Темы дня
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Георгий Бовт: «Если Навального отравили «новичком», он уже не восстановится ни физически, ни умственно»

Алексей Навальный по-прежнему находится в комеАлексей Навальный по-прежнему находится в комеФото: Алексей БУЛАТОВ

Мария Баченина обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит страна

Георгий Бовт: «Если Навального отравили «новичком», он уже не восстановится ни физически, ни умственно»

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