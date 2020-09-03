3 сентября. Взрыв в лаборатории Альфреда Нобеля, расстрел Фанни Каплан, убийство пионера Павлика Морозова и его брата
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
3 сентября. Взрыв в лаборатории Альфреда Нобеля, расстрел Фанни Каплан, убийство пионера Павлика Морозова и его брата
3 сентября. В этот день в разные годы:
1864 год - взрыв в лаборатории Альфреда Нобеля, в результате которого погибает младший брат Эмиль и 5 сотрудников.
1918 год - расстреляна Фанни Каплан, совершившая покушение на Владимира Ленина.
1932 год - убийство пионера Павлика Морозова и его брата.
1973 год - группа The Rolling Stones выпускает песню «Angie».
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