2020-09-03T23:03:18+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Пытающийся стать пророссийским политиком Лукашенко выглядит карикатурно

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают визит премьера России Михаила Мишустина в Белоруссию и выгодополучателей от отравления Алексея Навального

Олег Кашин: Пытающийся стать пророссийским политиком Лукашенко выглядит карикатурно

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Выведем Кашина на первое место в топе!

Скачать передачу [mp3, 43.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
2 Сентября 2020 21:03 - 22:02

Отдельная тема с Олегом Кашиным

Тема: Олег Кашин: Российские власти как будто ждали обвинения. Немедленно посыпались комментарии от врачей, от Пескова, от Захаровой

В студии: Эдвард ЧЕСНОКОВ, Олег КАШИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом
Авиасообщение с Мальдивами: как и куда будут летать рейсы с осени 2020 года, нужен ли карантин
Аналитики назвали условия, при которых доллар подорожает до 80 рублей
Коронавирус у Роберта Паттинсона: что известно о состоянии здоровья актера
Этого гола ждали 300 дней: Дзюба забил первый гол сборной России в 2020 году
Эксперты объяснили, почему нельзя отменять в России транспортный налог
Первый тайм матча Лиги Наций Россия - Сербия завершился вничью 0:0
Минобрнауки объяснило требования по ношению масок в вузах
В районе порта Бейрута нашли более четырех тонн нитрата аммония
Минздрав РФ опубликовал новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции
"Диктант Победы" стартовал в Севастополе
Крупнейший европейский бордель обанкротился из-за пандемии коронавируса
Вирусолог объяснил, почему испытания вакцины от коронавируса растянутся до 2022 года
Задержанные журналисты «КП-Беларусь» проведут вторую ночь в изоляторе на Окрестина
Российский истребитель перехватил самолеты США и Великобритании над Баренцевым морем
Звезды сборной Сербии Тадич и Милинкович-Савич вошли в стартовый состав команды на матч против России
Авиасообщение с ОАЭ: как и куда будут летать рейсы с осени 2020 года, нужен ли карантин
Антон Шунин будет защищать ворота сборной России в матче Лиги Наций против Сербии
Проведение конгрессов и выставок в Москве возобновят 4 сентября
Авиасообщение с Египтом: как и куда будут летать рейсы с осени 2020 года
Лукашенко внесли в базу сайта «Миротворец»
Эксперт рассказал, сколько будут стоить апартаменты после изменения их статуса
Берлин отреагировал на заявление Лукашенко о фальсификации отравления Навального
На Ивлееву завели дело за незаконную рекламу алкоголя
Названы страны, куда россияне мечтают отправиться после пандемии
В центре Минска прошел митинг сторонников Лукашенко
Журналисты в Минске проводят акцию в поддержку задержанных коллег
Умер Дэвид Грэбер - американский антрополог и писатель
Без слез и истерик: специалист дал совет, как легко разбудить ребенка в школу