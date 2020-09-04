2020-09-04T22:15:07+03:00
[НЕ]фантастика
8
Владимир ТОРИН

Люди или роботы? Илон Маск готовит армию киборгов нового поколения

Писатель Владимир Торин обсуждает с экспертами, спасет ли чипирование человечество от болезней или загонит в цифровой концлагерь

Люди или роботы? Илон Маск готовит армию киборгов нового поколения

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