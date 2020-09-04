2020-09-05T02:28:04+03:00
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Юрий ГРЫМОВ

Алексей Иванов: Парадокс сегодняшней России - в желании жить иначе и в отсутствии действий для исполнения этого желания

Писатель Алексей Иванов в студии Радио «Комсомольская правда».Писатель Алексей Иванов в студии Радио «Комсомольская правда».Фото: Иван МАКЕЕВ

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов говорит с одним их лучших современных русских писателей Алексеем Ивановым в эфире Радио «Комсомольская правда» про блогеров, Белоруссию, Навального и новую книгу «Быть Ивановым»

Алексей Иванов: Парадокс сегодняшней России - в желании жить иначе и в отсутствии действий для исполнения этого желания

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