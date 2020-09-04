2020-09-05T02:50:59+03:00
Вечерний Мардан
Сергей МАРДАН

Россия не верит в яд в бутылке Навального, Германия не верит в заявления Лукашенко о перехвате переговоров с Польшей

Сергей Мардан разбирает по косточкам главные события недели

Россия не верит в яд в бутылке Навального, Германия не верит в заявления Лукашенко о перехвате переговоров с Польшей

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 41.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
3 Сентября 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Алексей Мухин: Визит Мишустина - пробный камень, по волнам от которого Путин будет выстраивать свои отношения с Лукашенко

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Алексей МУХИН
07:30
21:30
2 Сентября 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Политконсультант Игорь Минтусов: Администрация Президента работает как Госплан в Советском Союзе, закладывая заранее, сколько губернаторов от «Единой России» должно победить на выборах

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
1 Сентября 2020 18:03 - 19:02

Вечерний Мардан

Тема: Александр Коц - про годовщину Беслана: «Как только прозвучали первые взрывы, спецназ побежал в школу, а навстречу - окровавленные дети»

В студии: Александр КОЦ, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
28 Августа 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Белоруссию будут раскалывать по принципу Украины. Подписывавший Беловежские соглашения Шушкевич предложил лишить русский язык государственного статуса

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
24 Августа 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Екатерина Шульман: Если Лукашенко и сможет выиграть время, то только время на торговлю об условиях собственного ухода

В студии: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Екатерина ШУЛЬМАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24