Россия не верит в яд в бутылке Навального, Германия не верит в заявления Лукашенко о перехвате переговоров с Польшей
Сергей Мардан разбирает по косточкам главные события недели
Россия не верит в яд в бутылке Навального, Германия не верит в заявления Лукашенко о перехвате переговоров с Польшей
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.