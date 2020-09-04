2020-09-05T00:10:52+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Большому Западу не интересен Навальный, им важнее любым способом ущипнуть Россию

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают перехваченные белорусской разведкой записи разговора Польши и ФРГ, археологическую находку в Великом Новгороде и провокационное выступление Геннадия Зюганова

Большому Западу не интересен Навальный, им важнее любым способом ущипнуть Россию

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Отдельная тема с Олегом Кашиным

Тема: Олег Кашин: Российские власти как будто ждали обвинения. Немедленно посыпались комментарии от врачей, от Пескова, от Захаровой

В студии: Эдвард ЧЕСНОКОВ, Олег КАШИН
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