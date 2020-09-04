Большому Западу не интересен Навальный, им важнее любым способом ущипнуть Россию
Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают перехваченные белорусской разведкой записи разговора Польши и ФРГ, археологическую находку в Великом Новгороде и провокационное выступление Геннадия Зюганова
Большому Западу не интересен Навальный, им важнее любым способом ущипнуть Россию
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