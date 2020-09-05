Сергей Шойгу: Нужен экзамен по географии! А то у современных студентов Волга впадает… в Байкал
Президент Русского географического общества в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, через какие трудности пришлось пройти первым русским первооткрывателям, о своем отношении к ЕГЭ по географии и как пандемия сказалась на работе общества
Сергей Шойгу: Нужен экзамен по географии! А то у современных студентов Волга впадает… в Байкал
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