2020-09-05T17:10:17+03:00
Клуб знаменитых путешественников
Владимир СУНГОРКИН

Сергей Шойгу: Нужен экзамен по географии! А то у современных студентов Волга впадает… в Байкал

Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

Президент Русского географического общества в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, через какие трудности пришлось пройти первым русским первооткрывателям, о своем отношении к ЕГЭ по географии и как пандемия сказалась на работе общества

Сергей Шойгу: Нужен экзамен по географии! А то у современных студентов Волга впадает… в Байкал

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