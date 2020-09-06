2020-09-06T16:34:38+03:00
Национальный вопрос
Елена АФОНИНАМария БАЧЕНИНА

Геворг Мирзаян:Запад не вводит санкции против Лукашенко, потому что ждет, что он к ним вернется

Елена Афонина и Андрей Баранов вместе с экспертами и журналистами КП обсуждают, сможет ли Европа и Америка оторвать Белоруссию от России

Геворг Мирзаян:Запад не вводит санкции против Лукашенко, потому что ждет, что он к ним вернется

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