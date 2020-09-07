2020-09-07T11:27:00+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Ажиотаж в автосалонах. В России резко подорожали автомобиль

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин и их владельцев

Ажиотаж в автосалонах. В России резко подорожали автомобиль

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Главные темы:

- Ажиотаж в автосалонах. В России резко подорожали автомобиль.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Что не так с реформой ОСАГО.

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Родитель – таксист? Нужно ли возить детей в школу на машине?

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Козлик из Ульяновска. Юбилей УАЗ-469 – полвека в грязи.

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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