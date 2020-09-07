7 Сент. 2020 2020-09-07T11:27:00+03:00

Ажиотаж в автосалонах. В России резко подорожали автомобиль 00:00 00:00

Главные темы:

- Ажиотаж в автосалонах. В России резко подорожали автомобиль.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Что не так с реформой ОСАГО.

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Родитель – таксист? Нужно ли возить детей в школу на машине?

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Козлик из Ульяновска. Юбилей УАЗ-469 – полвека в грязи.

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.