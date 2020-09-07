Ажиотаж в автосалонах. В России резко подорожали автомобиль
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами всё, что касается машин и их владельцев
Ажиотаж в автосалонах. В России резко подорожали автомобиль
Главные темы:
- Ажиотаж в автосалонах. В России резко подорожали автомобиль.
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Что не так с реформой ОСАГО.
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Родитель – таксист? Нужно ли возить детей в школу на машине?
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Козлик из Ульяновска. Юбилей УАЗ-469 – полвека в грязи.
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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