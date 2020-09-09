9 Сент. 2020 2020-09-09T12:08:13+03:00

Пальцы в розетку: почему Россия не готова к массовому внедрению электромобилей 00:00 00:00

Главные темы:

- Пальцы в розетку: почему Россия не готова к массовому внедрению электромобилей

- Понты дороже денег. В России все-таки легализуют продажу автомобильных номеров

- AUDI E-Tron. Первый полностью электрический кроссовер из Ингольштадта

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Mercedes-Benz S-Klasse: Философия флагмана марки

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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