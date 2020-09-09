Пальцы в розетку: почему Россия не готова к массовому внедрению электромобилей
Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми всё, что касается автомобилей и их владельцев
Пальцы в розетку: почему Россия не готова к массовому внедрению электромобилей
Главные темы:
- Пальцы в розетку: почему Россия не готова к массовому внедрению электромобилей
- Понты дороже денег. В России все-таки легализуют продажу автомобильных номеров
- AUDI E-Tron. Первый полностью электрический кроссовер из Ингольштадта
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Mercedes-Benz S-Klasse: Философия флагмана марки
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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