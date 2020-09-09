2020-09-09T12:08:13+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Пальцы в розетку: почему Россия не готова к массовому внедрению электромобилей

Дмитрий Делинский обсуждает с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми всё, что касается автомобилей и их владельцев

Пальцы в розетку: почему Россия не готова к массовому внедрению электромобилей

00:00
00:00

Главные темы:

- Пальцы в розетку: почему Россия не готова к массовому внедрению электромобилей

- Понты дороже денег. В России все-таки легализуют продажу автомобильных номеров

- AUDI E-Tron. Первый полностью электрический кроссовер из Ингольштадта

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Mercedes-Benz S-Klasse: Философия флагмана марки

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 42.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Лавров считает, что ФРГ неподобающе относится к запросам России по Навальному
Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира
Лукашенко: «В Белоруссии нет причин для цветной революции»
Член КС оппозиции Беларуси Мария Колесникова находится в СИЗО
Стартует третья фаза клинических исследований Covid-вакцины Sputnik
Лукашенко заявил о готовности вступить в войну с Западом за Россию
В Грузии запретили проводить свадьбы и поминки
Актер Михаил Ефремов вновь отказался от своего адвоката
Песков: «Большую пресс-конференцию президента РФ планируется провести в очном формате»
В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
В Москве началась вакцинация от коронавируса
С лидерами нынешнего белорусского протеста не о чем говорить, заявил Лукашенко
В Чехии 13 человек пострадали в столкновении поездов
Экономист объяснил, почему россияне отказываются от банковских карт
Лукашенко: Бежать из страны не собираюсь, мои дети тоже
Александр Лукашенко назначил новым генпрокурором Белоруссии Андрея Шведа
Лукашенко заявил, что США, Польша, Чехия, Украина и Литва управляют белорусскими протестами
Лукашенко рассказал о роли президента в новой конституции