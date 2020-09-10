2020-09-10T23:46:48+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Лукашенко проведет конституционную реформу, выберет себе преемника и проведет досрочные президентские выборы в 2022 году

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают, узнаем ли мы когда-то правду о том, что произошло с Навальным, что удивительного в интервью Лукашенко, сможет ли Белоруссия интегрироваться в Россию и зачем мы поставляет в Украину топливо для танков

Георгий Бовт: Лукашенко проведет конституционную реформу, выберет себе преемника и проведет досрочные президентские выборы в 2022 году

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