Георгий Бовт: Лукашенко проведет конституционную реформу, выберет себе преемника и проведет досрочные президентские выборы в 2022 году
Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают, узнаем ли мы когда-то правду о том, что произошло с Навальным, что удивительного в интервью Лукашенко, сможет ли Белоруссия интегрироваться в Россию и зачем мы поставляет в Украину топливо для танков
Георгий Бовт: Лукашенко проведет конституционную реформу, выберет себе преемника и проведет досрочные президентские выборы в 2022 году
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