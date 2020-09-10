Ждать ли встречи с НЛО?
Мария Баченина и астрофизик Дмитрий Вибе обсуждают, существуют ли НЛО и зеленые человечки и почему мы с ними до сих пор не встретились
Ждать ли встречи с НЛО?
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