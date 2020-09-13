2020-09-13T12:28:47+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Как избавить класс от трудного ребёнка, не нарушая закон

Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с психологом Ларисой Овчаренко, какие есть юридические основания, чтобы перевести из класса ребёнка, который не вписывается в принятые рамки

Как избавить класс от трудного ребёнка, не нарушая закон

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