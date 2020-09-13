Обязательного ЕГЭ по иностранному языку не будет
Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе с директором центра изучения образовательной политики МВШСЭН Еленой Ленской и зам. председателя учебно-методического совета РАНХИГС Анной Ляцу обсуждают, почему было принято такое решение
Обязательного ЕГЭ по иностранному языку не будет
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