Политолог Игорь Минтусов: Явка 20-30% говорит о здоровой конкуренции среди кандидатов, а 70-80% - об использовании административного ресурса
Елена Афонина обсуждает вместе с журналистами «Комсомольской правды» и экспертами, как прошли выборы в регионах
Политолог Игорь Минтусов: Явка 20-30% говорит о здоровой конкуренции среди кандидатов, а 70-80% - об использовании административного ресурса
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