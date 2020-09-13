2020-09-13T22:23:35+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Политолог Игорь Минтусов: Явка 20-30% говорит о здоровой конкуренции среди кандидатов, а 70-80% - об использовании административного ресурса

Елена Афонина обсуждает вместе с журналистами «Комсомольской правды» и экспертами, как прошли выборы в регионах

Политолог Игорь Минтусов: Явка 20-30% говорит о здоровой конкуренции среди кандидатов, а 70-80% - об использовании административного ресурса

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