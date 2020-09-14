Даёшь бесплатный проезд в общественном транспорте России - к 2035 году. За чей счёт банкет? Обсуждаем новую стратегию Минтранса
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы, которые касаются машин и их владельцев
Даёшь бесплатный проезд в общественном транспорте России - к 2035 году. За чей счёт банкет? Обсуждаем новую стратегию Минтранса
Главные темы:
- Даёшь бесплатный проезд в общественном транспорте России - к 2035 году. За чей счёт банкет? Обсуждаем новую стратегию Минтранса.
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Можно ли проверить тормозную систему автомобиля самостоятельно?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Итоги премии «Автомобиль года в России»
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- История «Альфа Ромео». 110 лет на дорогах мира.
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.