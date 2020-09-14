14 Сент. 2020 2020-09-14T11:13:46+03:00

Даёшь бесплатный проезд в общественном транспорте России - к 2035 году. За чей счёт банкет? Обсуждаем новую стратегию Минтранса 00:00 00:00

Главные темы:

- Даёшь бесплатный проезд в общественном транспорте России - к 2035 году. За чей счёт банкет? Обсуждаем новую стратегию Минтранса.

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Можно ли проверить тормозную систему автомобиля самостоятельно?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Итоги премии «Автомобиль года в России»

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- История «Альфа Ромео». 110 лет на дорогах мира.

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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