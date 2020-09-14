Николай Стариков: Нужно отменить выборы губернаторов, так как всё равно побеждают те, кого назначил президент
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают итоги прошедших выборов, и уроки, которые должна извлечь власть, чтобы не повторилось белорусского сценария
Николай Стариков: Нужно отменить выборы губернаторов, так как всё равно побеждают те, кого назначил президент
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