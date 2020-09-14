2020-09-14T17:54:45+03:00
По сути дела. Николай Стариков
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Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Нужно отменить выборы губернаторов, так как всё равно побеждают те, кого назначил президент

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают итоги прошедших выборов, и уроки, которые должна извлечь власть, чтобы не повторилось белорусского сценария

Николай Стариков: Нужно отменить выборы губернаторов, так как всё равно побеждают те, кого назначил президент

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