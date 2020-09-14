2020-09-14T22:56:08+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии и дал Лукашенко 1,5 млрд долларов

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами встречу президентов России и Белоруссии и итоги прошедших в выходные выборов

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии и дал Лукашенко 1,5 млрд долларов

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