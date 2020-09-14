14 Сент. 2020 2020-09-14T22:56:08+03:00

Путин поддержал идею изменить конституцию Белоруссии и дал Лукашенко 1,5 млрд долларов 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.