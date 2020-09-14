Политолог Александр Асафов: Немцы специально затягивают вопрос по «Северному потоку-2», чтобы в США начались выборы и хаос
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, какие санкции готовятся против России из-за Навального и что будут делать с мавзолеем
Политолог Александр Асафов: Немцы специально затягивают вопрос по «Северному потоку-2», чтобы в США начались выборы и хаос
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