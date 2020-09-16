16 Сент. 2020 2020-09-16T11:10:09+03:00

Тонировка и пьянство на самокатах. Какие поправки в ПДД предлагает Минтранс 00:00 00:00

Главные темы:

- Тонировка и пьянство на самокатах. Какие поправки в ПДД предлагает Минтранс

- Покупка «красивых» номеров официально: нюансы, сроки, цены

- Тест-драйв: Skoda Rapid и Opel Zafira Life

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Это все лирика: Первый электрокроссовер от Cadillac

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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