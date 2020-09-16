Тонировка и пьянство на самокатах. Какие поправки в ПДД предлагает Минтранс
Дмитрий Делинский и редакторы портала Osipov.EXPERT Андрей и Олег Осиповы обсуждают всё, что касается автомобилей и их владельцев
Тонировка и пьянство на самокатах. Какие поправки в ПДД предлагает Минтранс
Главные темы:
- Тонировка и пьянство на самокатах. Какие поправки в ПДД предлагает Минтранс
- Покупка «красивых» номеров официально: нюансы, сроки, цены
- Тест-драйв: Skoda Rapid и Opel Zafira Life
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Это все лирика: Первый электрокроссовер от Cadillac
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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