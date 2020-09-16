2020-09-16T15:22:21+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Роспотребнадзор предупредил об опасности переболевших COVID в течение 90 дней

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, началась ли в России вторая волна коронавируса, нужно ли вводить минимальную почасовую оплату труда и будет ли удачным ремейк «Ну, погоди!»

Роспотребнадзор предупредил об опасности переболевших COVID в течение 90 дней

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