2020-09-16T22:42:05+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Человек против бюрократии. 5 лет назад застройщик расстрелял чиновников, устав ждать согласований. Что-нибудь изменилось?

Владимир Ворсобин обсуждает с экспертами, как обычный человек может достучаться до власти

Человек против бюрократии. 5 лет назад застройщик расстрелял чиновников, устав ждать согласований. Что-нибудь изменилось?

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