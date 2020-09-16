16 Сент. 2020 2020-09-16T22:42:05+03:00

Человек против бюрократии. 5 лет назад застройщик расстрелял чиновников, устав ждать согласований. Что-нибудь изменилось? 00:00 00:00

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