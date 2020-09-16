2020-09-16T23:10:01+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Чтобы восполнить дефицит бюджета, с 2021 года введут повышенные сборы для богатых и курильщиков

Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают, как повышение акцизов скажется на простых гражданах и почему курильщики России заплатят за то, что в Ухане началась пандемия

Чтобы восполнить дефицит бюджета, с 2021 года введут повышенные сборы для богатых и курильщиков

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