Чтобы восполнить дефицит бюджета, с 2021 года введут повышенные сборы для богатых и курильщиков
Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают, как повышение акцизов скажется на простых гражданах и почему курильщики России заплатят за то, что в Ухане началась пандемия
Чтобы восполнить дефицит бюджета, с 2021 года введут повышенные сборы для богатых и курильщиков
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