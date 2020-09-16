Зачем военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск
Сергей Мардан и Дина Карпицкая обсуждают с экспертами, посадят ли Марию Колесникову, закроют ли немцы «Северный поток-2» и что и с кем пил Навальный перед тем, как ему стало плохо
Зачем военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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