2020-09-17T17:34:43+03:00
Военное ревю
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Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Кто в Госдуме защищает интересы военных?

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы

Кто в Госдуме защищает интересы военных?

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