2020-09-17T22:23:59+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Если Навальному дадут Нобелевскую премию мира, это будет похлеще, чем премия Трампу

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают уход из жизни Тесака, выдвижение на Нобелевскую премию Навального, приключения «отравленной» бутылки и версии крушения самолета президента Польши

Георгий Бовт: Если Навальному дадут Нобелевскую премию мира, это будет похлеще, чем премия Трампу

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