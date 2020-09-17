Георгий Бовт: Если Навальному дадут Нобелевскую премию мира, это будет похлеще, чем премия Трампу
Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают уход из жизни Тесака, выдвижение на Нобелевскую премию Навального, приключения «отравленной» бутылки и версии крушения самолета президента Польши
Георгий Бовт: Если Навальному дадут Нобелевскую премию мира, это будет похлеще, чем премия Трампу
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