Монетизация дождя. Во время ливня и урагана в Москве цены на такси подскочили выше тысячи рублей за поездку
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают последствия урагана в Москве, к чему приведет закрытие Белоруссией границ и как сторонники Навального могли собрать бутылки в его номере в Томске, если номера убираются после выезда постояльцев
Монетизация дождя. Во время ливня и урагана в Москве цены на такси подскочили выше тысячи рублей за поездку
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