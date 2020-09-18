2020-09-18T18:42:44+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИН

Ленин. Захоронение. Может пора?

Писатель Владимир Торин обсуждает с экспертами, что делать с Мавзолеем и телом Ленина

Ленин. Захоронение. Может пора?

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