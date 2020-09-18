2020-09-18T20:04:40+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Встречают по одёжке. Как изменился стиль в новой России

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов говорит со стилистом Георгием Карцевым, научились ли россияне одеваться красиво

Как изменился театральный стиль в новой России

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