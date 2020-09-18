2020-09-18T21:54:05+03:00
Итоги недели
Владимир ЖИРИНОВСКИЙСергей МАРДАН

Владимир Жириновский: Белоруссию нужно было давно уже включить в состав России

Сергей Мардан и Владимир Жириновский обсуждают ошибки статьи Солженицына «Как обустроить Россию», отставку губернатора Белгородской области и готовящиеся санкции из-за Навального

Владимир Жириновский: Белоруссию нужно было давно уже включить в состав России

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