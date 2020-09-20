2020-09-20T00:38:11+03:00
Доброволец
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Безграничная любовь меценатов XXI века: продать бизнес, чтобы сделать счастливее тех, кто в этом нуждается

Программа о настоящем смысле жизниПрограмма о настоящем смысле жизни

Антон Челышев беседует с автором идеи проекта «Безграничная Любовь», создателем социально - культурного пространства «Республика Поленово» Николаем Зиминым и попечителем социального проекта «Безграничная Любовь» Виктором Салтыковым

Безграничная любовь меценатов XXI века: продать бизнес, чтобы сделать счастливее тех, кто в этом нуждается

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Доброволец

Тема: Социальные проекты медиа и НКО: как они влияют на жизнь россиян

В студии: Михаил АНТОНОВ

В гостях: Никита ТИХОНОВ-РАУ, Ксения МИШОНОВА, Тимур ВАЙНШТЕЙН, Александра БАБКИНА, Надежда ЖУКОВСКАЯ
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