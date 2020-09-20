Безграничная любовь меценатов XXI века: продать бизнес, чтобы сделать счастливее тех, кто в этом нуждается
Антон Челышев беседует с автором идеи проекта «Безграничная Любовь», создателем социально - культурного пространства «Республика Поленово» Николаем Зиминым и попечителем социального проекта «Безграничная Любовь» Виктором Салтыковым
Безграничная любовь меценатов XXI века: продать бизнес, чтобы сделать счастливее тех, кто в этом нуждается
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.