2020-09-20T12:47:47+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Война с розовыми волосами: почему наши школы страдают формализмом?

Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе с учителем физики из Липецка Аллой Волковой и директором школы из Калининграда Алексеем Голубицким обсуждают, что такое современная школа: родной дом или «закрытое учреждение пропускного типа»

Война с розовыми волосами: почему наши школы страдают формализмом?

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