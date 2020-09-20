2020-09-20T15:59:29+03:00
Национальный вопрос
Дмитрий СТЕШИНЕлена АФОНИНА

К чему приведет облегчение миграционного законодательства

Елена Афонина, Дмитрий Стешин и спецпредставитель Госдумы по миграции и гражданству Константин Затулин обсуждают, зачем упрощать въезд и проживание мигрантов в России

К чему приведет облегчение миграционного законодательства

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