К чему приведет облегчение миграционного законодательства
Елена Афонина, Дмитрий Стешин и спецпредставитель Госдумы по миграции и гражданству Константин Затулин обсуждают, зачем упрощать въезд и проживание мигрантов в России
К чему приведет облегчение миграционного законодательства
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