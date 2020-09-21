21 Сент. 2020 2020-09-21T12:19:31+03:00

Слухи о закрытии России на карантин с 21 сентября не подтвердились. В ВОЗе заявляют, что в России нет предпосылок для введения ограничений 00:00 00:00

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