Слухи о закрытии России на карантин с 21 сентября не подтвердились. В ВОЗе заявляют, что в России нет предпосылок для введения ограничений
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают появление в России первого лекарства от коронавируса, желание работодателей сохранить удаленку дальше и много ли ошибок в российских учебниках
Слухи о закрытии России на карантин с 21 сентября не подтвердились. В ВОЗе заявляют, что в России нет предпосылок для введения ограничений
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