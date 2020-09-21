Николай Стариков: Фразу Путина «вы хоть понимаете, что вы натворили» можно ставить к любым его выступлениям перед западными лидерами
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают предстоящее выступление Путина на генассамблее ООН, развитие дела Навального и годовщину Куликовской битвы
Николай Стариков: Фразу Путина «вы хоть понимаете, что вы натворили» можно ставить к любым его выступлениям перед западными лидерами
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