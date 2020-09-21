2020-09-21T17:53:50+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Фразу Путина «вы хоть понимаете, что вы натворили» можно ставить к любым его выступлениям перед западными лидерами

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают предстоящее выступление Путина на генассамблее ООН, развитие дела Навального и годовщину Куликовской битвы

Николай Стариков: Фразу Путина «вы хоть понимаете, что вы натворили» можно ставить к любым его выступлениям перед западными лидерами

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