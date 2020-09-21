2020-09-22T01:31:28+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Белорусские протесты. Как это будет в России

Сергей Мардан и Мария Баченина на примере ситуации в Минске и скандала вокруг Навального разбирают, как и какими методами будут раскачивать ситуацию в России

Белорусские протесты. Как это будет в России

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 63.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
21 Сентября 2020 18:03 - 19:02

Вечерний Мардан

Тема: Путин наградил создателя «Авангарда» орденом, США заставили TikTok продаться американской компании, Мардан предсказал введение нового карантина по коронавирусу

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
8 Сентября 2020 18:03 - 19:02

Интересное

Тема: Сергей Мардан: Приговор Ефремову был показательным. Но проблема в том, он уедет на зону, а в нашей жизни ничего не изменится

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Маргарита СИМОНЬЯН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Японии умер ставший мемом "длиннокот"
Помпео: США отреагируют на инцидент с Навальным, как станут известны все факты
"Смертельная страсть": женщина убила своего партнера во время секса
Умер Дмитрий Жулин, актер из сериала «Александровский сад»
Названо лучшее время года для просьб о повышении зарплаты
Минцифры предлагает запретить скрывать имя сайта в Сети
Солистка Little Big Соня Таюрская подверглась травле из-за внешности
США планируют создать коалицию против «Северного потока – 2»
Умер Рон Кобб, художник, работавший над "Звездными воинами"
"За две минуты - 200 звонков": в МЧС рассказали о землетрясении в Иркутске
Россия сможет выйти на максимум по выпуску вакцины от COVID-19 с февраля
Запуск "Союз-СТ" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 перенесли на ноябрь
Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 22 сентября 2020 года
Минздрав выдал разрешение Центру Чумакова на клинические исследования вакцины от коронавируса
В Москве умерли 15 пациентов с COVID-19
Режиссер Никита Михалков назвал видео с протестов в Минске "компьютерной графикой"
Препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» поступил в московские аптеки
Сейсмолог рассказал, будут ли повторные толчки после землетрясения в Иркутске
Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
В Иркутске ввели режим повышенной готовности
Последнее выступление Михаила Борисова: на видео артист прочитал стихи сына
"Динамо" вырвало победу у "Ахмата" в добавленное время в домашней игре, итог матча - 1:0
«Только ультиматумы и санкции»: Лавров заявил, что США утратили талант ведения дипломатии
Российская стюардесса покорила иностранцев в Сети
Российские истребители перехватили над Баренцевым морем самолет-разведчик ВВС Великобритании
В Госдуме обвинили США в попытке взять на себя роль СБ ООН
Малый и средний бизнес готов взять на себя дополнительную ответственность
Сбербанк откажется от слова "банк" в новом логотипе
Трамп назвал условия одобрения сделки по TikTok