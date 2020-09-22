2020-09-22T16:13:19+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Коты просились на улицу, собаки выли: Животные предупреждали иркутян о надвигающемся землетрясении

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, ждать ли иркутянам новых толчков, насколько эффективны российские препараты от коронавируса и нужно ли проводить реновацию жилья по всей стране

Коты просились на улицу, собаки выли: Животные предупреждали иркутян о надвигающемся землетрясении

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