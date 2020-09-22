Коты просились на улицу, собаки выли: Животные предупреждали иркутян о надвигающемся землетрясении
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, ждать ли иркутянам новых толчков, насколько эффективны российские препараты от коронавируса и нужно ли проводить реновацию жилья по всей стране
Коты просились на улицу, собаки выли: Животные предупреждали иркутян о надвигающемся землетрясении
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