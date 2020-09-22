Политолог Игорь Шатров: Обращение Тихановской к силовикам подтверждает - революция не случилась, это последние попытки
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, зачем Тихановская записывает свои обращения, права ли депутат, попросившая избирателей скинуться ей на подарок и и что происходит в коридорах власти
Политолог Игорь Шатров: Обращение Тихановской к силовикам подтверждает - революция не случилась, это последние попытки
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