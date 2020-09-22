Справимся ли с мобилизацией, если что?
Полковники Баранец и Тимошенко докладывают, как идут учения «Кавказ-2020», а также отвечают на все армейские вопросы
Справимся ли с мобилизацией, если что?
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.