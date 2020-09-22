2020-09-22T17:29:41+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Справимся ли с мобилизацией, если что?

Полковники Баранец и Тимошенко докладывают, как идут учения «Кавказ-2020», а также отвечают на все армейские вопросы

Справимся ли с мобилизацией, если что?

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