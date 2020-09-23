Вся правда о новых правилах тонировки
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми всё, что касается машин и их владельцев
Вся правда о новых правилах тонировки
Главные темы:
- Вся правда о новых правилах тонировки
- Зачем московские власти придумали «народный каршеринг»
- Четвертое поколение Skoda Octavia добралось до России
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Век российского автоспорта. От Руссо-Балта до Формулы-1
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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