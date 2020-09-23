23 Сент. 2020 2020-09-23T14:15:06+03:00

Вся правда о новых правилах тонировки 00:00 00:00

Главные темы:

- Вся правда о новых правилах тонировки

- Зачем московские власти придумали «народный каршеринг»

- Четвертое поколение Skoda Octavia добралось до России

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Век российского автоспорта. От Руссо-Балта до Формулы-1

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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