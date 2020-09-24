24 Сент. 2020 2020-09-24T10:58:52+03:00

Защитное вождение и контраварийное вождение – о чем забыли авторы реформы автошкол 00:00 00:00

Главные темы:

Тема 1: Защитное вождение и контраварийное вождение – о чем забыли авторы реформы автошкол

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

Тема 2: Что грозит водителю, если он забыл сделать диагностическую карту после снятия коронавирусных ограничений

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

Тема 3: «LADA-Запорожец», китайско-арабский убийца «Теслы» и обнуление ПДД в Германии

Гости: Федор Буцко, автожурналист

Тема 4: «Немецкие Жигули» Wartburg 353 – лучший германский автомобиль. Восточно-германский

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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