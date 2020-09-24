Защитное вождение и контраварийное вождение – о чем забыли авторы реформы автошкол
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается водителей и их машин
Защитное вождение и контраварийное вождение – о чем забыли авторы реформы автошкол
Главные темы:
Тема 1: Защитное вождение и контраварийное вождение – о чем забыли авторы реформы автошкол
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
Тема 2: Что грозит водителю, если он забыл сделать диагностическую карту после снятия коронавирусных ограничений
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
Тема 3: «LADA-Запорожец», китайско-арабский убийца «Теслы» и обнуление ПДД в Германии
Гости: Федор Буцко, автожурналист
Тема 4: «Немецкие Жигули» Wartburg 353 – лучший германский автомобиль. Восточно-германский
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.