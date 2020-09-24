2020-09-24T18:32:14+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Попал под «дружественный огонь»: истребитель Су-30СМ под Тверью сбили во время учений свои

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают, что произошло с самолетом, а также о том, какой будет война на море для России

Попал под «дружественный огонь»: истребитель Су-30СМ под Тверью сбили во время учений свои

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