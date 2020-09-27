2020-09-27T00:51:45+03:00
Доброволец
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Нужны ли в России благотворительные проекты продуктовой помощи?

Программа о настоящем смысле жизниПрограмма о настоящем смысле жизни

Антон Челышев беседует с основателем благотворительного проекта «Дари еду!» Игорем Шатуновым и менеджером по коммуникациям проекта Максимом Рыськиным

Нужны ли в России благотворительные проекты продуктовой помощи?

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Доброволец

Тема: Социальные проекты медиа и НКО: как они влияют на жизнь россиян

В студии: Михаил АНТОНОВ

В гостях: Никита ТИХОНОВ-РАУ, Ксения МИШОНОВА, Тимур ВАЙНШТЕЙН, Александра БАБКИНА, Надежда ЖУКОВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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